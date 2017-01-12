BÜYÜK TEHLİKE!

Polonya'ya çıkarma yapan 4 bine yakın ABD askeri ve 80'den fazla tank, Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleşen en büyük sevkiyat. Haber ajansı AP, Polonya'ya giriş yapan askeri konvoyun fotoğraflarını geçti.

ABD, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya en büyük askeri sevkiyatını yapıyor. 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile yaklaşık 4 bin ABD askeri bugün Rusya sınırına konuşlandırılmaya başlandı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Almanya-Polonya sınırındaki Olszyna'ya ulaşan ABD birliklerinin fotoğraflarını az önce geçti. AP, Zagan üssüne konuşlanacak ilk grupta yaklaşık 1000 askerin bulunduğunu bildiriyor.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala gerçekleşen sevkiyattaki toplam silah sayısı 2 bin 800. Bu rakam içinde 87 Abrams M1A1 tank, yüzlerce zırhlı araç, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı da var.

Geçen hafta deniz yoluyla vardığı Almanya'daki Bremerhaven limanından karaya çıkan askeri konvoy, bugün itibariyle Rusya sınırına ulaştı. ABD askerleri ilk olarak Polonya'ya yerleştiriliyor, sırada diğer Baltık ülkeleri var.

DEV TATBİKATLAR

NATO'nun diğer üyeleri İngiltere, Kanada ve Almanya da Rusya sınırına 1000'er asker göndermiş durumda. Söz konusu birlikler, gelecek ay Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'ya konuşlandırılacak.

Batılı ülkeler, Rusya sınırında dev tatbikatlar yapacak. İlk büyük tatbikat, ABD ve Polonya ordusu tarafından icra edilecek.

GÖZLER TRUMP'TA

Sevkiyatla Moskova'ya meydan okuyan Washington'da 20 Ocak'tan sonra neler olacağı ise merak konusu. Donald Trump'ın Barack Obama'dan başkanlığı devralmasıyla yeni gelişmeler yaşanabilir. ABD'nin seçilmiş başkanı, Moskova ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor ve Doğu Avrupa'daki operasyonları askıya alabilir.

RUSYA'NIN YANITI BEKLENİYOR

Rusya, ABD'nin son hamlesine henüz bir tepki vermiş değil. Geçen yılın ortasında İngiltere'nin Rusya sınırına asker göndereceğini açıklamasıyla Rusya ve NATO arasında ipler gerilmişti.

Londra yönetiminin savaş uçaklarının da içinde bulunduğu askeri gücün Romanya ve Estonya'ya yerleşeceğini açıklaması üzerine, Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya karşılık vereceklerini duyurmuştu. Putin, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.