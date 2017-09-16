Büyük operasyonda 74 gözaltı

İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 73'ü yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.