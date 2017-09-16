  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAErdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

Büyük operasyonda 74 gözaltı

»
Büyük operasyonda 74 gözaltı
İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 73'ü yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Üreticinin elindeki bütün fındığı alacağız'16 Eylül 2017 Cumartesi 15:32
  • Büyük operasyonda 74 gözaltı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:27
  • 'Boğma telli' tweet olayını anlattı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:22
  • Kutlamada faciadan dönüldü16 Eylül 2017 Cumartesi 15:15
  • Göz yaşartan kare16 Eylül 2017 Cumartesi 15:12
  • 'İntihar oyunu' Mavi Balina15 Eylül 2017 Cuma 17:20
  • Kayseri'ye 1 milyar liralık besi yatırımı15 Eylül 2017 Cuma 17:19
  • THY uçak arıyor15 Eylül 2017 Cuma 17:17
  • Rize'de sıra dışı bir ev daha15 Eylül 2017 Cuma 17:16
  • Bursa'da gazinocular kralı Fahri Balcı öldü15 Eylül 2017 Cuma 17:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim