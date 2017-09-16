İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 73'ü yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
- BIST 107.742
- Altın 145,962
- Dolar 3,4391
- Euro 4,1064
- İstanbul 28 °C
- Ankara 35 °C
- Hande Erçel ayağında servet taşıyor
- Adriana Lima ve Metin Hara New York sokaklarında aşk tazeledi
- Gece kaçamağı
- Son dakika: AKOM alarmda! Tüm çalışmalar durdurulacak...
- Davetlileri uyardı
- Rize-Artvin Havalimanı için deniz dolgusu başladı
- 'Her hafta deplasman olur mu?
- Fakıbaba'nın açıklamasıyla ilgi arttı
- Ağaçların tepesinden Avrupa'nın zirvesine
- 'Referandum iptal edilsin'
- 'Üreticinin elindeki bütün fındığı alacağız'
- Büyük operasyonda 74 gözaltı
- 'Boğma telli' tweet olayını anlattı
- Kutlamada faciadan dönüldü
- Göz yaşartan kare
Büyük operasyonda 74 gözaltı
İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyon, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Son dakika: AKOM alarmda! Tüm çalışmalar durdurulacak...Okulların açılacağı hafta ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için İstanbul genelinde çeşitli önlemler alındı. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak.
Davetlileri uyardıOSMANİYE'de 52 yaşındaki Mustafa Çankal, oğlunun düğününde, havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek için üzerinde, "Tatlı düğünümüzü acıya çevirmeyelim. Lütfen silah atmayalım" yazılı pankartı evinin önündeki sokağa astırdı.
Rize-Artvin Havalimanı için deniz dolgusu başladıRİZE’nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü’nde, Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusu başladı.
Fakıbaba'nın açıklamasıyla ilgi arttıGIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa ziyaretinde hayran kaldığı üzüm suyunu, ayrandan sonraki milli içecek ilan etmesi ile birlikte bunra ilgi arttı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, bakanın sözleri üzerine ço
Ağaçların tepesinden Avrupa'nın zirvesineSlovenya'nın Maribor şehrinde yapılan Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İrem Korkmaz, ''Bir yıl önce gümüş madalya kazanmıştım.
FOTO GALERİ
- 16:40 - Hande Erçel ayağında servet taşıyor
- 16:33 - Adriana Lima ve Metin Hara New York sokaklarında aşk tazeledi
- 16:24 - Gece kaçamağı
- 16:06 - Son dakika: AKOM alarmda! Tüm çalışmalar durdurulacak...
- 15:59 - Davetlileri uyardı
- 15:54 - Rize-Artvin Havalimanı için deniz dolgusu başladı
- 15:49 - 'Her hafta deplasman olur mu?
- 15:44 - Fakıbaba'nın açıklamasıyla ilgi arttı
- 15:39 - Ağaçların tepesinden Avrupa'nın zirvesine
- 15:35 - 'Referandum iptal edilsin'
- 15:32 - 'Üreticinin elindeki bütün fındığı alacağız'
- 15:27 - Büyük operasyonda 74 gözaltı
- 15:22 - 'Boğma telli' tweet olayını anlattı
- 15:15 - Kutlamada faciadan dönüldü
- 15:12 - Göz yaşartan kare
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim