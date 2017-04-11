Büyük ödül Neş’e Erdok’un

Aydın Doğan Vakfı tarafından kültür, sanat, edebiyat ve bilim eserlerini yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirmek amacıyla verilen 'Aydın Doğan Ödülü’, bu yıl ressam Neş’e Erdok’a verildi.

AYDIN Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü bu yıl, figüratif anlatımıyla Türk çağdaş resim sanatının öncüleri arasında yer alan Neş’e Erdok’a verildi. Erdok’a ödülü, mayıs ayında düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Vakfın kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenlenmekte olan ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor.

100’ü AŞKIN KARMA SERGİYE KATILDI

İstanbul doğumlu olan Neş’e Erdok, 1963 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesi’nden mezun oldu. İlk kişisel sergisini 1974 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde açtı. 1975’te özel galerilerle ilk çalışmalara başladı, 1978 yılında ise eserleri yurtdışına ilk kez sergilendi. 1979’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde düzenlenen ‘Yeni Eğilimler Sergisi’ne katılarak ‘Başarı Ödülü’ kazandı. Bir yıl sonra XIV. DYO Resim Sergisi’ne katılarak mansiyon aldı ve ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ başlığı ile Vakko tarafından gerçekleştirilen resim yarışmasında büyük ödülü kazandı. 1986 yılında Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü (Füreya ile birlikte) kazandı. 1980 yılında Profesörler Kurulu’nca Resim Atölyeleri Kürsüsü’ne ‘Eylemli Doçent’ ve 1990 yılında ‘Profesör’ olarak atandığı Mimar Sinan Üniversitesi’nde 1990-2008 yılları arasında Resim Bölümü’nde Resim Atölyesi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2006 yılında XVI. Tüyap Sanat Fuarı’nda ‘Onur Sanatçısı Ödülü’ne layık görüldü. Aralarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, Norton Simon Müzesi’nin de bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunan sanatçı, bugüne kadar 100’ü aşkın karma sergide yer aldı.