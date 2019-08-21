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BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNDE HANGİ BÖLGELER RİSKLİ?

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BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNDE HANGİ BÖLGELER RİSKLİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem raporuna göre, uzmanların 2021-2029 yılları arasında gerçekleşmesini beklediği büyük İstanbul depreminde, bakın hangi bölgeler risk taşıyor?

SonDakika.com'un haberine göre; Tahminlere göre olası İstanbul depreminde, şehrin kıyı kesimleri büyük zarar görecek. İstanbul'un çevre illerinde de, deprem en az İstanbul kadar yoğun hissedilecek. Ancak Adapazarı ve Yalova için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu iki il, depremi daha hafif hasarlarla atlatacaklar. Depremin en talihsiz ilçeleri, Avcılar, Kadıköy, Maltepe ve Pendik çevresindeki semtler olacak. Tarihi yarımadada bulunan Fatih'te de büyük kayıp bekleniyor... Fatih'i, Bahçelievler, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy takip edecek. Olası İstanbul depreminde en güvenli bölge ise Şile.

 

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