BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNDE HANGİ BÖLGELER RİSKLİ?

SonDakika.com'un haberine göre; Tahminlere göre olası İstanbul depreminde, şehrin kıyı kesimleri büyük zarar görecek. İstanbul'un çevre illerinde de, deprem en az İstanbul kadar yoğun hissedilecek. Ancak Adapazarı ve Yalova için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu iki il, depremi daha hafif hasarlarla atlatacaklar. Depremin en talihsiz ilçeleri, Avcılar, Kadıköy, Maltepe ve Pendik çevresindeki semtler olacak. Tarihi yarımadada bulunan Fatih'te de büyük kayıp bekleniyor... Fatih'i, Bahçelievler, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy takip edecek. Olası İstanbul depreminde en güvenli bölge ise Şile.