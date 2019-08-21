BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

Türkiye, deprem haberleriyle birer birer sallanıyor!

Bugün Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Bursa Karacabey'de 2. 8 büyüklüğünde 3 deprem oldu. Gözler, diğer bir deprem bölgesi olan İstabul'da!

Mert KAPLAN