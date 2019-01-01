Büyük ikramiye'nin sahibi bir kişi

Günlerdir merakla beklenen yıl başı çekilişi yapıldı. Büyük ikramiye'nin sahibi ise İstanbul'dan tam bilete çıktı. 70 milyon TL . "7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Bilet İstanbul'dan satıldığı öğrenildi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği çekiliş yapıldı. İlk önce 1 milyon TL'lik çekiliş yapıldı. Daha sonra amorti ve diğer çekilişler yapıldı.. Ve herkesin merak etti Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi de yapıldı.. İşte büyük ikramiyenin kazandığı il ve kazandıran numaralar...

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti.Çekilişte amorti rakamları (4) ve (9) olarak belirlendi.