Büyük ikramiye saat kaç'ta açıklanacak

Milli Piyango çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde diğer büyük ikramiyeler ile 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine de başlanacak.

Milli Piyango İdaresi, tüm Türkiye’nin büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için duyuru yayımladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu akşam yapılacak, 70 milyon değerindeki büyük ikramiye sahibi veya sahiplerini bulacak. 70 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Peki çekiliş saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak . MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

TOPLAM 390 MİLYON 910 BİN LİRA DAĞITILACAK

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı belli oldu. Buna göre, dağıtılacak olan ikramiye tutarının 390 milyon 910 bin lira olduğu açıklandı.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR NELERDİR?

Son 6 yılın verilerine göre Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde en çok çıkan rakamlar şu şekilde Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.

2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.

İşte en çok çıkan rakamlar;İşte en çok çıkan rakamlar;

• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI

• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI

• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI

I• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.