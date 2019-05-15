Büyük iddia!!!

Sosyetenin en çok konuştuğu aşk dedikodularına göre Ünlü haber spikeri Buket Aydın Yıldırım Demirören'le aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanal D'den apar topar kovulan ünlü haber spikeri Buket Aydın'ın Kanal'dan kovulması ve bir gün sonra tekrar getirilmesi merak konusu olmuştu. Sosyete dünyası Ünlü haber spikeri Buket Aydın'ın Demirören grubunun sahibi Yıldırım Demirören'le 5 yıldır aşk yaşadığını konuşuyor. Sosyetenin en çok konuştuğu aşk dedikodularını Demirören ve ailesi yalanlamasına rağmen bu dedikoduların perde arkası şöyle gelişmiş.

Geçtiğimiz aylarda Çırağan sarayında dünya evine giren Yıldırım ve Reva Demirören çiftininin kızları Yelda Demirören'in düğününe Buket Aydın davet edilmediği halde katılınca Yelda Demirören sinir krizi geçirmiş. Buket Aydın'ı gören Reva Demirören iddiaya göre "Bu kızın ne işi var? Kim çağırdı buraya" diyerek tepki göstermiş. Bunun üzerine Yıldırım Demirören Buket Aydın'la olan ilişkisini bitirmek isteyip Kanal'dan gitmesini istemiş.

İddiaların en büyük tarafı ise kanaldan kovulan Buket Aydın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı İbrahim Kalını arıyarak kanala tekrar girebilmek için rica da bulunduğu da konuşulmaya başladı. Bakalım ilerleyen günler de neler olacak. Bu iddiaların sonu ne zaman kesilecek izleyip göreceğiz.