Büyük İddia!

AKP’ye yakın Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, canlı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı...

Eklenme: 24 Nisan 2018 08:47 - Güncelleme: 24 Nisan 2018 08:55

20 AKP’li vekil istifa edip Saadet’e geçecek! Gül’ü aday gösterecek

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AKP’ye yakın Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, canlı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Habertürk TV’de, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu “Türkiye’nin Nabzı” programına katılan Daşdemir, AKP’den 20 milletvekilin ayrılarak Saadet Partisi’ne katılacağını ve grup kararıyla Abdullah Gül’ü aday göstereceğini söyledi.

Programın diğer konukları AKP’li Burhan Kuzu ile AKP’li yazar Nagehan Alçı, Daşdemir'e anında yanıt verirken, Burhan Kuzu, “Yok öyle bir şey. Külliyen yalan”diyerek karşılık verdi.