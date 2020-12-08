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Büyük FETÖ operasyonu: 304 şüpheli için gözaltı kararı

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Büyük FETÖ operasyonu: 304 şüpheli için gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 50 ilde operasyon başlatıldı. 304 kişi için gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına büyük operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Jandarma Komutanlığı tarafında başlatılan operasyonun FETÖ’ye yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon olduğu bildirildi.

İRTİBAT KURANLAR TEK TEK BELİRLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturmada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da açıkça delil kabul edilen, ankesörlü/ kontörlü sabit hatlarla irtibat kuran örgüt üyeleri tek tek belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ile sağladığı koordinasyon sonrası 295’i muvazzaf toplamda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

50 İLDE OPERASYON DEV OPERASYON

Verilen gözaltı kararı sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, toplam 50 ilde dev operasyon başlattı.

Gözaltı listesinde ismi bulunanların 5’i Albay, 1’i Yarbay, 1’i Binbaşı, 10’u Yüzbaşı, 53’ü Üsteğmen, 5’i Teğmen, 221’i Astsubay, 7’si Uzman Çavuş ve 1’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı asker şahıslardan sorumlu mahrem sözde imam, yönetici olduğu öğrenildi.

 

295’İ HAVA VE KARA KUVVETLERİ'NDEN MUVAZZAF ASKER

Gözaltı listesinde ismi bulunan 304 kişiden 111’bin Hava Kuvvetleri, 193’ünün ise Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu bildirildi.

Yine haklarında gözaltı kararı verilen asker kişilerden 295’inin muvazzaf personel olduğu öğrenildi.

TOPLAM 20 BİN 789 GÖZALTI KARARI

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasını deşifre etmek için yürütülen ankesörlü/ kontörlü sabit hat soruşturmalarında, bugüne kadar toplam 20 bin 789 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerden 19 bin 187’sinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan kişilerden 7 bin 462’sinin tutuklandığı, 10 bin 111’nin adli kontrol şartı ile bin 614’nün ise kolluk birimleri tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

7 BİN 381 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınan 7 bin 381 kişinin ise etkin pişmanlıktan faydalanarak FETÖ hakkında önemli bilgiler verdikleri bildirildi.

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