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BÜYÜK AYIP!

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BÜYÜK AYIP!
Finlandiya'daki Miss Helsinki 2017'nin finali yapıldı.

 Yarışmayı Nijerya asıllı aday Sephora Ikalaba'nın kazanması, sosyal medyada ırkçı yorumları da beraberinde getirdi.
19 yaşındaki kraliçenin fiziki özelliklerinin güzellik standartlarına uymadığını ileri süren sosyal medya kullanıcılarından bazıları, bu tepkiyi ırkçılık boyuta taşıdı. Bazı sosyal medya kullanıcılarıyla jüriyi politik doğruculukla suçlayarak Ikalaba'nın siyasi olduğu için seçilmiş olduğunu savundu.
Başta Finlandiyalı Twitter kullanıcıları olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan ırkçı yorumlar büyük tepki çekti.
 

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