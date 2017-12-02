Büyük Aşkta Büyük Sır

Levent Yüksel ile kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu aşkında şok bir detay ortaya çıktı.

Yüksel, bundan 22 sene önce şimdiki sevgilisinin doğumuna gitmiş ve hastanede baba Atilla Özdemiroğlu’nun yanında olmuş. Pop Müziği'nin başarılı ismi Levent Yüksel, özel hayatındaki suskunluğunu bir bozdu pir bozdu. 53 yaşındaki Yüksel'in merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya ile birlikte olması olay yarattı. Aralarındaki 31 yaş farkla eleştirilen ikiliye Lidya'nın 51 yaşındaki annesi Hepgül Özdemiroğlu ise destek vermişti.