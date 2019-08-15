BÜYÜK AŞKINI ÇABUK UNUTTU!

Geçtiğimiz aylarda Zayn Malik'le olan 3 yıllık ilişkisini bitiren ünlü model Gigi Hadid, yeni sevgilisiyle bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi.

24 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid ve 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Zayn Malik, geçtiğimiz aylarda ani bir kararla, 3 yıllık birlikteliklerini noktalamışlardı.Birkaç haftadır The Bachelorette adlı televizyon programının yıldızı Tyler Cameron'ın evinden çıkarken magazincilere yakalanan Hadid'in yeni bir aşka yelken açtığı söylense de, bu aşka dair bir kanıt yoktu.Tyler Cameron ve Gigi Hadid çifti, dün New York sokaklarında, ilk kez birlikte görüntülendi.Çiçeği burnunda çift, arkadaşlarıyla bir gece kulübünden çıkarken oldukça keyifli görünüyordu.Gigi ve Zayn çifti, 2019'un Ocak ayında yollarını ayırmışlardı.