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Büyük Aşk Bitti

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Büyük Aşk Bitti
Aslı Enver ve Murat Boz, 2.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı.

MAGAZİN dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi.

Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Enver, Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

 

Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi 2017’nin mayıs ayında da sekteye uğradı. Yaşadıkları sorunlar yüzünden birlikteliklerini noktalayan ikili, ayrılığa 2 ay dayanabildi.

 

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