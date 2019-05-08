Büşra Develi'nin yanında ki yakışıklının kim olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıl Burak Deniz ile ilişkisini noktalayan Büşra Develi'nin gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Büşra Develi 2015 yılında 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinin setinde tanıştığı Burak Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı.İkilinin aşkları geçtiğimiz yıl son buldu. Büşra Develi 9 ay sonra Cem Aktay ile aşk yaşamaya başladı. İkili ilk kez geçtiğimiz hafta Beyoğlu Asmalımescit’te görüntülendi. Herkes Burak Deniz'i unutturan yakışıklının kim olduğunu merak etmeye başladı. Büşra Develi'nin yeni sevgilisi Cem Aktay'ın Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç’un yeğeni olduğu ortaya çıktı. Cem Aktay, Caroline Koç’un kardeşi Madeleine Giraud’un ilk eşi Halil Aktay’dan olan oğlu. Üniversite eğitimini yurtdışında tamamlayan Cem Aktay, beyefendiliği ve sempatikliği çevresinde oldukça seviliyor.