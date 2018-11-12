Büşra Develi ve Burak Deniz barıştı mı?

Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz ile Cihangir'de buluştu. İkili bir kafenin üst katında iki saat baş başa kaldı.

Büşra Develi ile Burak Deniz’in 3 yıllık aşkı 5 ay önce bitmişti. Eski aşıklar “Bir daha bir araya gelmemiz imkansız. Geri dönüşü yok” açıklaması yapmıştı.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, ikili önceki akşam Cihangir’deki bir kafede buluştu. Kafenin üst katında iki saat baş başa kaldılar.

Burak Deniz ara ara kapıya çıkıp telefon görüşmesi yaptı. Telefonla konuşurken sesini yükseltmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Dışarıda habercilerin beklediğini gören Büşra Develi ve Burak Deniz mekanı ayrı ayrı terk etti. İlk çıkan Büşra Develi “Burak Bey ile barıştınız mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Motosikletini park ettiği yerden çıkarmakta zorlandı. İmdadına muhabirler yetişti.

Burak Deniz bu anı fırsat bildi. Semtin arka sokaklarında hızla gözden kayboldu.