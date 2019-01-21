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Buse'ye ne oldu?

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Buse'ye ne oldu?
Güzel yıldız Buse Narcı’nın bu hali görenleri endişelendirdi. Narcı’nın saçlarının dökülmüş olduğu görülen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Bir dönem adını Özcan Deniz'le duyuran Buse Narcı'nın dökülmüş saçları korkuttu. Daha 25 yaşın da olmasına rağmen  şimdiye kadar burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere birçok estetik operasyon geçirmişti. 

Narcı'nın bu dönemler de en büyük şikayeti ise dökülen saçları güzel yıldız'ın basına yansıyan bir fotoğrafın da saçlarının farkedilecek derece de dökülmüş olması endişelendirdi. Bu görünümünü çevresinden gizleyen Buse söylenenlere göre birçok ünlü erkeğin de saçlarına yaptırdığı, saç protezi ile güzel bir görünüme kavuştuğu öğrenildi. 

İşte o fotografı

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