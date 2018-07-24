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Buse Varol'dan o fotoğrafa açıklama!

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Buse Varol'dan o fotoğrafa açıklama!
Alişan'ın eşi Buse Varol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anne olacağını söyledi. Ayrıca takipçilerinin sosyal medyada yaptığı yoruma cevap verdi.

Önceki gün sosyal medyada, Alişan'ın 3,5 aylık hamile eşi Buse Varol'un karnını tuttuğu pozu paylaşıldı.

Fotoğrafın altına bebeğin 3,5 aylıktan daha büyük olduğu yorumları yapılınca Buse Varol şu cevabı verdi:

"FOTOĞRAF GERÇEK DEĞİL"
"O fotoğraf gerçek değil. Bir arkadaşımın annesi karnımın ne kadar büyüdüğünü merak etmiş, biz de gönderelim dedik. Ben de iyice şişirdim karnımı hani sanki büyümüş gibi görünsün diye. Biz ona gönderdik, o da kendi Instagram hesabından paylaşmış. Oradan da görmüşler ve almışlar fotoğrafı.

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"BEBEĞİMİZ 14 ŞUBAT'TA DOĞACAK"
Yok Buse'nin bebeği altı aylık, yok beş aylık demeye başladılar. Oysa beni Instagram hesabımdan takip edenler bilir. Karnım hiç büyümedi daha. Hatta hala 36 bedenim çok şükür büyüme yok daha. Bebeğimiz de 14 Şubat'ta doğacak. Bir hafta önce doğmazsa ya da bir sürpriz olmazsa."

 

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