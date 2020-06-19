Buse Terim'in fit vücudu Instagram'ı salladı

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Eylül 2019’da diyete giren ve 83 kilodan 58’e düşen Buse Terim Bahçekapılı Instagram’da paylaştığı fotoğrafla fit görüntüsünü gözler önüne serdi.

Buse Terim'in bu fotoğrafına takipçilerinden övgü dolu sözler geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Bahçekapılı kızları; Nil’i Ekim 2016’da, Naz’ı Nisan 2018’de dünyaya getirmişti.

İki çocuk annesi Terim, "Benim uyguladığım sistem Aralıklı Oruç. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum." dedi.

Mide ameliyatı geçirdiği yönündeki iddialar ile ilgili Buse Terim şu açıklamayı yapmıştı: “Sağlıksız yaşadığımı fark ettiğim noktada karar verdim, özüme dönmek istedim. Midemi küçülttürdüğümü iddia edenler oldu. Gülüyorum sadece. Korkarım zaten."

Kaynak: Milliyet