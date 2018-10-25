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Bursaspor'un yeni sponsoru D'S Damat oldu

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Bursaspor'un yeni sponsoru D'S Damat oldu
Orka Holding, D'S Damat markası ile Bursaspor'un giyim sponsoru oldu. Firma ile kulüp arasındaki sponsorluk anlaşmasına, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay imza attı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ay, D'S Damat'a teşekkür etti.

Bursaspor kimliğini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Ay, şunları kaydetti:"Bu sezon A takımımız, basketbol teknik heyetimiz ve personelimizin şıklığında Damat imzası taşıyoruz. Bizim için futbolcuların maçlar dışında sergilediği görüntü de son derece önemli. Bursaspor kimliğini en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz. D'S Damat markasına, saha dışındaki asil duruşumuza kattıkları için teşekkür ediyorum."

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu da Türkiye, Makedonya ve Azerbaycan milli takımlarına sponsorluk yaptıklarını aktardı.Futbol dünyasının içinde bir marka olduklarını ifade eden Orakçıoğlu, "Milli takımlar dışında ülkemizdeki spor kulüpleriyle iç içeyiz. Bursaspor'un bizim için ayrı bir yeri var. Bu iş birliği bizim için önemli." dedi.

Teknik direktör Samet Aybaba da "Bu iş birliği gerçekten çok önemli. Oyuncularımızın performansı kadar şıklığı, görüntüleri de çok önemli. Takımı yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Bu tür iş birliklerinin futbol camiasında gelişerek devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

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