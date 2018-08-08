Bursaspor'a yeni sponsor

Bursaspor Kulübünün idari ve teknik kadrolarının araçları, 2018-2019 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca TOFAŞ tarafından karşılanacak.

Sponsorluk anlaşması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, TOFAŞ'ın sadece ekonomiye katkı sağlamadığını, aynı zamanda spor dünyasına da önemli katkı sunduğunu söyledi.

TOFAŞ'ın 30 araçla ulaşım sponsorluğunu üstlendiğini aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Fabrikamızın bulunduğu Bursa'nın en büyük değerlerinden olan Bursaspor ile iş birliğimizi genişletmeyi sürdürüyoruz. İş birliğimiz iki sezon önce 3 yıllık tribün sponsorluğu ile başladı. Bu anlaşmamızı bir 3 sezon daha uzattık. Ayrıca kurum olarak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bir de locamız bulunuyor. Bu sezondan itibaren de önümüzdeki 3 yıl boyunca Fiat markamızla Bursaspor'un idari ve teknik ekiplerinin araçlarının teminini sağlayacağız. İş birliğinin ve teslim edilen araçların Bursaspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Cem Öztürk de "Bu sezon araç sponsorluğumuzu TOFAŞ üstleniyor. 3 yıl boyunca kulübümüzün idari ve teknik kadro araçlarının temini konusunda kulübümüzle güzel bir iş birliğine imza atıyorlar." dedi.

Toplantıda, Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri, Bursasporlu futbolcular Ertuğrul Ersoy, William Troost-Ekong ile Stephan Badji de yer aldı.