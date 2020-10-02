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Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı

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Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısının faz 3 denemeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görevli sağlık çalışanına uygulandı. Gönüllülük esasına dayanan aşı denemeleri, önümüzdeki haftalarda ülke genelindeki yaklaşık bin 300 sağlık çalışanına uygulanacak.
Son dakika... Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı

Çin’de, 100’den fazla bilim insanının üzerinde çalıştığı, son aşamaya gelinen koronavirüs aşısı Türkiye'ye ulaştı. Geçen haftalarda, ilk olarak İstanbul Hacettepe Üniversitesi'nde gönüllü kişilere uygulanan aşı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Son dakika... Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
Bursa Uludağ Üniversitesi Kan Merkezi'nde görevli Doktor Tufan Kumaş'a uygulanan faz 3 denemesi kapsamındaki aşı, önümüzdeki günlerde ülke genelindeki 20'nin üzerinde farklı merkezde, gönüllü bin 300 sağlık çalışanına uygulanacak. Aşı yapılacak olan gönüllü kişilerin koronavirüs hastalığına yakalanmamış olan gönüllülerden seçilmesi ise en önemli kriter olacak.
 
Son dakika... Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı

Uygulanan aşıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hem dünyamızı hem de ülkemizi ciddi bir biçimde etkileyen koronavirüs hastalığına karşı aşı çalışmasının ilk etabını başlatıyoruz. İlk etabı aşının gönüllü sağlık çalışanlarında yapılması olacaktır. Bu aşı ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan aşı çalışmasının bir parçasıdır.

Son dakika... Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı

Biz de başka bir merkez olarak bu çalışmaya başlıyoruz. İlk olarak aşımızı sağlık çalışanlarımızdan doktor arkadaşımıza yapacağız. Yaklaşık olarak bir ay sonra bazı kriterleri karşıladıktan sonra bunu topluma açacağız. Güvenli ve etkili bir aşı. Bu çalışma faz 3 çalışması, yani burada gerçek yaşamda bu aşının kişileri koruyup korumadığına bakacağız. Ne kadar antikor ve hastalığı önleyip önlemediğini takibe alacağız. Güvenlik ve antikor açısında elimizde oldukça önemli veriler var. Ama bu çalışmada gerçek yaşamda ne kadar koruyor buna bakacağız" dedi.

Son dakika... Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı

Koronavirüs aşısı uygulanan Bursa Uludağ Üniversitesi Kan Merkezi'nde görevli doktor Tufan Kumaş ise, "İmmünoloji bağışıklık birimi. Öncü olmak bize düşer, çünkü bu aşının gerek bizim için gerekse dünya için önemini hepimiz biliyoruz. Çok fazla aşı çalışması var. Bu da onlardan birisi. Kendi adıma güvenli bulduğum için ve böyle bir çalışmaya öncü olarak yolu açan birisi olarak yararlı olacağını düşündüm. Ondan dolayı da bu çalışmayı da buraya getiren Halis Hocama ve çalışmaya katılanlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
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