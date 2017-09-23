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Bursa'da korkunç kaza! 2 kişi yanarak öldü

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Bursa'da korkunç kaza! 2 kişi yanarak öldü
BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde boya yüklü kamyon iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yanarak öldü.

Kaza, bu sabah Bursa-İzmir karayolundaki Karacabey İlçesi yakınlarında bulunan Çingençeşme Mevkii'nde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa'ya giden S.M. bilinmeyen nedenle yönetimindeki 34 BFK 23 plakalı boya yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü yitirince araç karşı şeride geçip, Karacabey yönüne giden iki otomobilin üstüne devrildi. Kazada, alev alan boyaların yanmaya başladığı kamyonun altında kalan 16 R 1772 plakalı otomobilde bulunan Orhan Tilki ile Tuncay Karaduman yanarak öldü. Kamyon sürücüsünün de yaralandığı kaza ardından alev alan kamyon ve otomobiller itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Plakası alınamayan diğer otomobilde kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Bursa-İzmir karayolunun uzun süre trafiği kapanmasına neden olan kaza kamyon ve otomobillerin kaldırılması ardından trafiğe açıldı.

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