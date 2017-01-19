  • BIST 82.300
  • Altın 148,002
  • Dolar 3,8396
  • Euro 4,0696
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

»
Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Bursa'da bir apartmanın giriş katındaki daire doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu. Olayda 1 kişi yaralandı, bazı ev ve otomobiller de zarar gördü.

 

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı.
Atıcılar Mahallesi Güler Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında oturan Cemile Kamalı, evine girdikten sonra elektrik düğmesine dokununca patlama meydana geldi.
Doğalgaz sıkışması yüzünden meydana geldiği değerlendirilen patlamada yaralanan Kamalı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu dairenin bütün pencereleri kırıldı, çevredeki bazı evler ve otomobiller zarar gördü.
Yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fahri Kasırga'nın ifadesi ortaya çıktı19 Ocak 2017 Perşembe 18:31
  • Binali Yıldırım: AK Parti ve MHP olarak meydanlarda anlatacağız19 Ocak 2017 Perşembe 18:23
  • Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması19 Ocak 2017 Perşembe 18:10
  • Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı19 Ocak 2017 Perşembe 17:30
  • İstanbul Valiliği'nden ''kimlik'' açıklaması19 Ocak 2017 Perşembe 17:16
  • Adil Öksüz için istenen ceza belli oldu19 Ocak 2017 Perşembe 17:10
  • Karlov suikastında 2 kişi tutuklandı19 Ocak 2017 Perşembe 02:43
  • Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli karar!19 Ocak 2017 Perşembe 02:40
  • Çin'de ikinci evliliklerini yapanlara düğün yasağı19 Ocak 2017 Perşembe 02:34
  • İlk önce polis bana ateş etti19 Ocak 2017 Perşembe 02:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim