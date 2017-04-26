Bursa'da çöpten hırsız çıktı!..

Bursa'da çaldıkları arabayla tura çıkan 5 kişi ile Bursa polisi arasındaki kovalamaca nefesleri kesti.

Polisin kendilerini takip ettiğini anlayınca çalıntı araçla ara sokaklara kaçmak isteyen şahıslar, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçeler sokak üzerinde park halindeki bir otomobile çarpıp kaza yapınca otomobili terk edip koşarak kaçmaya devam etti.

SESİ FARK ETTİ

Merinos Atatürk Kongre Merkezi'ne kaçan hırsızların peşine düşen ekipler, sabahın ilk saatlerine kadar hırsızları aradı. Parkta araştırma yapan bir polis memuru belediyenin parka bıraktığı çöp konteynerlerinden ses geldiğini fark edince bu bölgeye yöneldi.

Çöpte saklanan M.R.A.(27) ve M.Ç.(17) kelepçelenerek gözaltına alındı.