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Bursa'da çatışma: 2 polis yaralı

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Bursa'da çatışma: 2 polis yaralı
BURSA'da çok sayıda hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli, önce kendisini durdurmak isteyen jandarmaya ateş açtı, ardından da polis ekipleriyle çatıştı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylardır peşinde olduğu, 30 farklı hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli ile 2 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekil, yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis hafif yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçtı. Burak Örekli'nin yanındaki ismi açıklanmayan arkadaşları ise gözaltına alındı.

300 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ORMANDA ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından bölgeye, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen yaklaşık 300 güvenlik görevlisi, Burak Örekli'yi yakalamak için ormanlık alanda operasyon başlattı.

POLİSLERİ YARALADIKTAN SONRA ARKADAŞINI ARAMIŞ

BURSA'da 30 ayrı hırsızlık ve 1 cinayet suçundan aranan Burak Örekli'nin yakalanacağını anlayınca iki polis memurunu pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçtığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor. 

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden arama çalışmalarında Jandarma eve Polis ekipleri drone ile havadan arama yaptı. Burak Örekli'nin olaydan sonra Yıldırım İlçesi'nde oturan arkadaşı çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 yaşındaki Zülfikar M.'yi cep telefonuyla aradığı tespit edilince eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan Zülfikar M. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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