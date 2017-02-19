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Bursa'da araç, ünlü köfteci restoranına girdi!

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Bursa'da araç, ünlü köfteci restoranına girdi!
Bursa’da cinayet suçundan aranan Okan Aksu, sürücüsünü tabancayla yaralayıp gasp ettiği otomobille restorana daldı. Kazada Orhan Aksu ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi. Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi’nde dün, boş bir arazide kalbinden vurularak öldürülmüş olarak bulunan Gürbüz Kömür’ün katil zanlısı olarak aranan 30 yaşındaki Okan Aksu, bir yakınının düğününden çıkıp eve giden 45 yaşındaki Yusuf Ay’ın kullandığı aracının önünü kesti.

Silahıyla Ay’a ateş edip 3 yerinden yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalı aracı gasp edip kaçtı. İstanbul Caddesi’nde hızla ilerleyen Okan Aksu yönetimindeki araç, kontrolden çıkıp kentteki ünlü bir köfteci restoranına daldı. Kazada Okan Aksu ile restoranda yemek yiyen 2’si ağır, 9 müşteri yaralandı.

Katil zanlısının silahla yaradığı araç sahibi Yusuf Ay ile birlikte 11 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Okan Aksu’nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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