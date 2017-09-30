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Bursa metrosunda can pazarı

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Bursa metrosunda can pazarı
Bursa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, güvenlik duvarını geçip, iddiaya göre kendisini gelen metronun önüne attı. Metronun altınta sıkışan kişi, kurtarma ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkez Yıldırım İlçesi Yüksek İhtisas Hastanesi metro durağı yakınındaki otobüs durağında bekleyen, 30 yaşlarındaki bir kişi, karşı şeride koşmaya başladı.

Güvenlik tellerini aşan genç adam  Uludağ Üniversitesi- Kestel hattında çalışan metronun önüne atladı.

Vatman fren yaparken, kimliği belirsiz kişi, metronun altında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan yaralı, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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