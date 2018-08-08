Burs verdiği öğrenci ne yaptı?

Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs desteği sağlıyordu. Güzel oyuncu, burs verdiği kişiye son bursu gönderdikten sonra sosyal medyadan engellendi.

Berrak Tüzünataç, ihtiyacı olan bir kişiye düzenli olarak bir senedir burs veriyordu. Burs verdiği kişiyle ise Twitter hesabı üzerinden iletişim kuruyordu. Burs alan kişi, son burs yatırma tarihi geldiğinde 'Berrak Hanım merhaba ağustos ayı bursunu hatırlatmak için yazmıştım. İyi günler' şeklinde Tüzünataç'a bir mesaj attı. Güzel oyuncu ise 'Gönderdim canım' diye cevap verdi.

Berrak Tüzünataç, son bursu yatırdıktan sonra ise bir şok yaşadı. Çünkü burs verdiği kişinin kendisini engellediğini gördü. Oyuncu, bu konuşmaların ekran görüntüsünü alarak Twitter hesabından paylaştı. O konuşmanın üzerine ise şu sözleri not düştü: "Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendi hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım. (Umarım)"

İşte o konuşma: