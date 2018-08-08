  • BIST 96.969
  • Altın 205,233
  • Dolar 5,2783
  • Euro 6,1203
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAABD'ye giden Türk heyetinden ilk haber

Burs verdiği öğrenci ne yaptı?

»
Burs verdiği öğrenci ne yaptı?
Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs desteği sağlıyordu. Güzel oyuncu, burs verdiği kişiye son bursu gönderdikten sonra sosyal medyadan engellendi.

Berrak Tüzünataç, ihtiyacı olan bir kişiye düzenli olarak bir senedir burs veriyordu. Burs verdiği kişiyle ise Twitter hesabı üzerinden iletişim kuruyordu. Burs alan kişi, son burs yatırma tarihi geldiğinde 'Berrak Hanım merhaba ağustos ayı bursunu hatırlatmak için yazmıştım. İyi günler' şeklinde Tüzünataç'a bir mesaj attı. Güzel oyuncu ise 'Gönderdim canım' diye cevap verdi.

Berrak Tüzünataç, son bursu yatırdıktan sonra ise bir şok yaşadı. Çünkü burs verdiği kişinin kendisini engellediğini gördü. Oyuncu, bu konuşmaların ekran görüntüsünü alarak Twitter hesabından paylaştı. O konuşmanın üzerine ise şu sözleri not düştü: "Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendi hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım. (Umarım)" 

İşte o konuşma: 

resim-160226ep.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhafazakar Müteahhitin yasak aşkı!08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:21
  • Erhan Nacar dedektif tutup takip ettirdiği Ebru İnanır'la nişanlandı!08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:01
  • Demet Şener: "Aşka küsmedim daha çok gencim"08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:43
  • O Ses Türkiye jürisinden flaş ayrılık!08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:00
  • Ünlü Şarkıcı balkonda fantezi yaptı!08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:46
  • Mabel Matiz hastaneye kaldırıldı08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:37
  • Deniz'in dekoltesi instagramı salladı!08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:00
  • Mustafa Ceceli'ye büyük şok!08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:30
  • Tacizle suçlanan Talat Bulut'tan ilk açıklama08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:23
  • Deniz Seki eridi! 6 ayda 27 kilo verdi07 Ağustos 2018 Salı 15:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim