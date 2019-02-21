  • BIST 102.749
  • Altın 227,728
  • Dolar 5,3057
  • Euro 6,0226
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu

»
Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu
İsmi YSK'ya geç teslim edildiği için İYİ Parti'den aday olamayan Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin adayı oldu. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Burhanettin Kocamaz olduğunu duyurdu.

Başvurusu geç yapıldığı için Mersin'de adaylığı reddedilen İYİ Partili Burhanettin Kocamaz için Demokrat Parti formülüyle çözüm bulundu.DP, Mersin'de Pınar İvenç'i aday göstermişti.İvenç ikna edildi ve adaylıktan çekildi. DP listesine Kocamaz girdi.

AKŞENER ‘KUMPAS’ DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz’ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ”Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir… Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek” demişti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Ali Alabora'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi21 Şubat 2019 Perşembe 10:20
  • TUSİAD'dan derin finansal kriz uyarısı21 Şubat 2019 Perşembe 10:07
  • İstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi21 Şubat 2019 Perşembe 09:43
  • "Türkiye otokratik yönetim biçimiyle yönetiliyor"21 Şubat 2019 Perşembe 09:26
  • Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem20 Şubat 2019 Çarşamba 23:22
  • Mersinde trafik kazası: 5 kişi hayatını kaybetti20 Şubat 2019 Çarşamba 14:54
  • Büyükçekmece'de bir binada patlama20 Şubat 2019 Çarşamba 14:46
  • Almanya cumhurbaşkanı Fazıl Say'ı dinledi20 Şubat 2019 Çarşamba 12:01
  • Sahibinden.com 4,8 milyar dolara satılıyor20 Şubat 2019 Çarşamba 11:56
  • Binali Yıldırım'dan İstanbul için yeşil ağ projesi20 Şubat 2019 Çarşamba 11:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim