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Burhan Kuzu Hakkında İnceleme

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Burhan Kuzu Hakkında İnceleme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun 'yargıya baskı yaptığı' iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) evrak gönderdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı'nın Başsavcılık kaynaklarından aktardığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme' suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.

İncelemenin, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), "Burhan Kuzu'nun yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddialarına ilişkin bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine başlatıldığı belirtilirken, dosya için özel soruşturma bürosundan bir savcının görevlendirildiği öğrenildi. 

Kuzu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zindaşti meselesi ile çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım. Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir" demişti.

 

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