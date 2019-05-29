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BURHAN KUZU GÖKHAN'A NE CEVAP VERDİ

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BURHAN KUZU GÖKHAN'A NE CEVAP VERDİ
Twitter hesabından Burhan Kuzu'ya tepki göstererek, "Bu kabus yalan dalgası elbet bitecek" diyen Athena Gökhan'a cevap veren Burhan Kuzu, "Gökhan kardeşim, öncelikle seni severim.

Sanatını da her zaman beğendim. Ama anlamadığın konulara pek girme" ifadelerini kullandı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "FETÖ ve PKK'ya açıkça mesaj gönderdi" açıklamalarına tepki göstererek "Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek" demişti.

"OLAYLARA OBJEKTİF YAKLAŞ"

Gökhan Özoğuz'un açıklamalarına yine Twitter hesabı üzerinden cevap veren Burhan Kuzu ise, "Gökhan kardeşim, öncelikle seni severim. Sanatını da her zaman beğendim. Ama anlamadığın konulara pek girme. Bugüne kadar yalan ve iftira kampanyası yaparak mağduru oynayan kişi Ekrem bey. Bence bu kalıplardan ve önyargıdan kurtul, olaylara objektif yaklaş" ifadelerini kullandı. Gökhan kardeşim, öncelikle seni severim. Sanatını da her zaman beğendim. Ama anlamadığın konulara pek girme. Bugüne kadar yalan ve iftira kampanyası yaparak mağduru oynayan kişi Ekrem bey. Bence bu kalıplardan ve önyargıdan kurtul, olaylara objektif yaklaş.

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