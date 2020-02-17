  • BIST 120.792
  • Altın 307,678
  • Dolar 6,0485
  • Euro 6,5545
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Burhan Kuzu FETÖ Bağlantısını Açıkladı

»
Burhan Kuzu FETÖ Bağlantısını Açıkladı
Burhan Kuzu, Harun Tokat'ın suçlamalarına “Abant toplantılarının müdavimi sen değil miydin” diyerek cevap verdi:

Twitter hesabından paylaşım yapan Kuzu, Abant toplantılarının müdavimi olduğunu kabul etti. Ve twitter'a bunları yazdı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rysya Uyardı14 Şubat 2020 Cuma 16:49
  • Davutoğlu: Pelikancıların içinde kripto FETÖ'cüler var12 Şubat 2020 Çarşamba 16:27
  • ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT12 Şubat 2020 Çarşamba 12:14
  • Bedelini Çok Ağır Ödeyecekler11 Şubat 2020 Salı 16:14
  • MİKROFON DELİKANLILIĞINI ARTIK BIRAKIN, GEREĞİNİ YAPIN11 Şubat 2020 Salı 16:07
  • KAÇAK BÜFENİN SAHİBİ GAZETECİ ÇIKTI11 Şubat 2020 Salı 16:02
  • KILIÇDAROĞLU DEVLETİ FETÖYE TESLİM EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI11 Şubat 2020 Salı 15:18
  • Esad Rejimine Çifte Uyarı09 Şubat 2020 Pazar 10:45
  • ABD'NİN PLANINA SERT TEPKİ09 Şubat 2020 Pazar 10:16
  • AKP, Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak07 Şubat 2020 Cuma 16:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim