Twitter hesabından paylaşım yapan Kuzu, Abant toplantılarının müdavimi olduğunu kabul etti. Ve twitter'a bunları yazdı.
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Burhan Kuzu FETÖ Bağlantısını Açıkladı
Burhan Kuzu, Harun Tokat'ın suçlamalarına “Abant toplantılarının müdavimi sen değil miydin” diyerek cevap verdi:
Etiketler: burhan kuzu, fetö
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