Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.56'da Burdur merkezde, 7 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin hasara yol açmadığı bildirildi.
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Burdur'da 3.4 büyüklüğün de deprem
BURDUR'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.
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- 15:30 - İrem derici hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
- 15:03 - Dedikodu yaptılar dağa kaldırıldılar
- 14:40 - Burdur'da 3.4 büyüklüğün de deprem
- 14:34 - Enes kanter suikasttan neden korktuğunu BBC'ye anlattı
- 14:02 - Palu alilesine bakanlıktan özel talimat
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- 16:59 - CHP 102 adayı'nı açıkladı
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