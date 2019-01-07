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Burdur'da 3.4 büyüklüğün de deprem

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Burdur'da 3.4 büyüklüğün de deprem
BURDUR'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.56'da Burdur merkezde, 7 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin hasara yol açmadığı bildirildi.

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