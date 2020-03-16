  • BIST 87.888
  • Altın 312,267
  • Dolar 6,4242
  • Euro 7,1690
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACHP'den Son Dakika Kurultay Kararı!

Burcu Yeni Aşkıyla Baş Başa

»
Burcu Yeni Aşkıyla Baş Başa
Berk Suyabatmaz ile yaptığı evlilik kısa sürede sonlanan Burcu Esmersoy gönlünü yeni bir aşka açtı.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşkın kahramanları Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'dan haber var.

İlişkileri yaklaşık üç aydır devam eden Burcu Esmersoy- Allan Hakko çifti, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ikili, dışarıda gazetecileri görünce şoke oldu. Koyu sohbet içinde olan sevgililerin birbirlerine olan aşk dolu bakışları da gözden kaçmadı.

Mekan çıkışı, gazetecilerle kısa süre sohbet eden Esmersoy, "Gördüğünüz gibi her şey yolunda, iyiyiz. İlişkimiz çok güzel gidiyor" dedi. Esmersoy'un aracına bindikten sonra ise sevgilisinin yanağını sevmesi dikkatlerden kaçmadı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Hiç Estetiğim Yok!"12 Mart 2020 Perşembe 13:32
  • Türkiye'nin 2020 güzelleri!11 Mart 2020 Çarşamba 23:12
  • Sansürsüz Hülya!10 Mart 2020 Salı 14:27
  • Ünlülerden İdlib paylaşımları28 Şubat 2020 Cuma 14:31
  • ECE GÜRSEL’İN ABLASI KİMİN SPERMLERİNİ ÇALDI?27 Şubat 2020 Perşembe 18:47
  • İnstagram'ı Salladı!27 Şubat 2020 Perşembe 18:34
  • Ece Erken Evli Sevgilisi Hakkında Açıklama Yaptı27 Şubat 2020 Perşembe 14:57
  • Muhterem Nur'dan Üzücü Hbaer27 Şubat 2020 Perşembe 14:35
  • Cem Yılmaz Defne Samyeli^'ye Şok Yaşattı27 Şubat 2020 Perşembe 13:58
  • Gülben Ergen Coronavirüs Korkusundan Duruşmaya Katılmadı26 Şubat 2020 Çarşamba 18:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim