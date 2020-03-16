Burcu Yeni Aşkıyla Baş Başa

Berk Suyabatmaz ile yaptığı evlilik kısa sürede sonlanan Burcu Esmersoy gönlünü yeni bir aşka açtı.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşkın kahramanları Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'dan haber var.

İlişkileri yaklaşık üç aydır devam eden Burcu Esmersoy- Allan Hakko çifti, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ikili, dışarıda gazetecileri görünce şoke oldu. Koyu sohbet içinde olan sevgililerin birbirlerine olan aşk dolu bakışları da gözden kaçmadı.

Mekan çıkışı, gazetecilerle kısa süre sohbet eden Esmersoy, "Gördüğünüz gibi her şey yolunda, iyiyiz. İlişkimiz çok güzel gidiyor" dedi. Esmersoy'un aracına bindikten sonra ise sevgilisinin yanağını sevmesi dikkatlerden kaçmadı.