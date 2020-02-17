Burcu Neden Ağladı?

Güzel Sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir programda çocukluğuyla ilgili kötü anılarını paylaştı.

Youtube Kanalında bir programa katılan güzel sunucu, çocukken başından geçen ilginç olayı anlatarak göz yaşlarını tutamadı.

Annesi ve Babasının ayrılığından sonra büyük dram yaşayan Esmersoy

''4 Yaşında babam beni tuvalette hortumla dövdü. Babamın başka bir ailesi olduğunu öğrenince ben 5 yaşındayken annem ve babam ayrıldı. Annem başka bir evlilik yaptı. Bende o sırada babaannemin yanında büyüdüm. 18 yaşına kadar anneme ''teyze'' dedim hatta ve hatta bir keresinde yanlışlıkla anne dediğim için annemden tokat yedim. 18 yaşıma geldiğimdede annem ''Bana artık anne diyebilirsin'' dedi'' ünlü sunucu bu dramı unutamadığını söyledi.