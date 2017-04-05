Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bir yıl önce şubat ayında Belçika'nın şirin kenti Brugge’de bir şatoda reklamcı Fırat Doğu Parlak'la evlenen ünlü oyuncu Burcu Kara, 3,5 aylık hamile...

Hamilelik sürecinin ve bebeğinin ilk dönemlerinin tadını çıkarmak istediği için çalışma hayatına mola veren güzel gözlü oyuncu, geçen hafta mutlu bir haber daha aldı ve bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Duymayan Kalmasın programın özel haberine göre ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıktı.