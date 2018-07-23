Burcu Esmersoy'a evlilik yaramış!

Yaz başında iş insanı Berk Suyabatmaz ile New York'da evlenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy geride bıraktığımız gün bir AVM'de objektiflere takıldı.

Yaz tatilini yurt içinde geçiren ancak işleri dolayısıyla ara ara İstanbul'a gelen güzel sunucu sabah erken saatler de geldiği alışveriş merkezinde kuaföre uğrayarak kişisel bakımını yaptırdıktan sonra kısa süre alışveriş merkezinde tur attı.

Her zaman fit oluşu ve şık giyimi ile dikkat çeken Esmersoy'un evlendikten sonra daha da zayıflamış olması gözlerden kaçmadı. Vale noktasında aracını beklerken gazeteciler ve alışveriş merkezi çalışanları ile ayaküstü sohbet eden Burcu Esmersoy Suyabatmaz daha sonra kendi aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.