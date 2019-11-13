BURCU ESMERSOY VE TAMER KARADAĞLI YAKALANDI!

Sunucu Burcu Esmersoy ve oyuncu Tamer Karadağlı şehirlerarası otoyolda bir vatandaşın kamerasına yansıdı...

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının ihbar hattına gönderilen görüntüde Tamer Karadağlı ve Burcu Esmersoy bir dinlenme tesisinde birlikte yürürken objektiflere yansıdı.

Program işin aslını sormak için Burcu Esmersoy'u aradı. Sunucu Burcu Esmersoy, programda verilen görüntülerde "Yasak aşkı mı?" şeklindeki ifadelere tepki göstererek paralı bir platformdaki dizide konuk oyuncu olarak rol almak üzere Afyon'a gittiklerini; dinlenme tesisinde mola verdiklerinde Tamer Karadağlı'nın ekmek almak için fırına yürüdüğünü; kendisinin de lavabo ihtiyacı için benzin istasyonuna yürüdüğünü ifade etti.

Burcu Esmersoy hayatında kimsenin olmadığını da itiraf etti.