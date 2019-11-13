BURCU ESMERSOY ÜZERİNE ALINMADI! "DEMET'İN SÖZLERİ..."

Demet Akalın'ı takipten çıkan Burcu Esmersoy, güzel şarkıcının "Gündem olmak için beni kullanmayın. Çünkü ben cevap verince manşet oluyor" sözlerinin kendisi için söylenmediğini savundu.

Ünlü sunucu, “Hiçbir olay yok, bence Demet’in sözleri bana değil” dedi. Burcu Esmersoy, Demet Akalın'ı Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı. Bunun üzerine Akalın, Esmersoy'a mesaj atmış ve bu durumun nedenini sormuştu.

Burcu Esmersoy ise "Bir şey deniyoruz hesap düzeninde" cevabını vermişti. Bu yanıt, güzel şarkıcıyı oldukça kızdırmıştı. Esmersoy'a "Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni!" diyerek çıkışan Akalın, ardından da bir video çekerek göndermede bulunmuştu.

Demet Akalın videoda isim vermeden "Gündem olmak için beni kullanmayın. Çünkü ben cevap verince manşet oluyor. Birisi Amerika'dan gönderme yapar birisi buradan takipten çıkar. Kendi hayatınıza bakın. Hadi anam hadi" sözlerini sarf etmişti.

Önceki gün görüntülenen Burcu Esmersoy, konuyla ilgili muhabirlerin sorularına, “Hiçbir olay yok, bence Demet’in sözleri bana değil” diyerek, kendini savundu.