Burcu Esmersoy ünlü sunuculara ateş püskürdü

Burcu Esmersoy, hakkında yalan haber yaptıklarını iddia ettiği 2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Katıldığı bir etkinlikte, "Güzel olmak için çabalamam. Kuralları iyi bilirim. Yani kadınlara 'Benden size zarar gelmez' enerjisini veririm. Bugüne kadar kimseye bir yanlışım olmadı." diyen Burcu Esmersoy sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek, "Programınıza konuk olmayınca böyle oluyor demek ihtarnameniz yolda" dedi.

Programda geçen haberinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Burcu Esmersoy, sunuculara şöyle seslendi: "Programa konuk olarak katılmayınca böyle yapılıyor demek. Bir haftadır hakkımda söylemediğim şeylerle saçma sapan gündem yaratma çabaları size yakışan bu zaten şaşırmak gereksiz. Haberi siz uydurup tepkiyi de siz pompalayınca günü ne güzel dolduruyorsunuz. O kadar komiksiniz ki... Ama sizin kadar sizi izleyen yaptığınız yalan uydurma haberlerin gerçekliğini araştırma gereği duymadan altına yorum yaparak sizi ciddiye alanların hepsine sözüm. Kendi pisliğinizde.... Mutluluklar.



İHTARNAMENİZ YOLDA"

İhtarnameniz yolda. Siz alışkınsınız ve rahatsız da olmuyorsunuzdur artık ama olsun. Artık yeter iyilik iyi gelmedi size.

"BENDEN SİZE ZARAR GELMEZ"

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte 'Kadınlar sizi kıskanıyor mu?' sorusuna şöyle yanıt verdi: Benim kıskanılacak hiçbir şeyim yok. Güzel ve seksi olmak için çabalamam bile. Kuralları iyi bilirim. Yani kadınlara 'Benden size zarar gelmez' enerjisini veririm. Bugüne kadar kimseye bir yanlışım olmadı."