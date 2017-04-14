Burcu Esmersoy şaşırttı!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy arkadaşlarıyla bir mekan çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarıyla uzun süre sohbet etti.

Ünlü manken Burcu Esmersoy önceki gece arkadaşlarıyla Lüks bir mekandan çıkarken görüldü. Giysileriyle yazı getiren ünlü güzel basın mensubuna çok samimi itiraflarda bulundu. Geceleri evde tek durmaktan korktuğunu bu yüzden de en kısa sürede doktora gideceğini söyleyen Esmersoy hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.