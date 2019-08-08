BURCU ESMERSOY NEDEN BOŞANIYOR?

Sacitaslan.com'un haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy ve iş adamı eşi Berk Suyabatmaz'ın 2 Eylül'de anlaşmalı olarak boşanacakları; çiftin birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacakları öğrenildi.
Boşanma kararına ilişkin Habertürk'e konuşan Burcu Esmersoy; "Ben başka bir kadını hiç hissetmedim. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil... Olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok" ifadelerinde bulundu.