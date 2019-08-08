BURCU ESMERSOY NEDEN BOŞANIYOR?

Burcu Esmersoy ve iş adamı Berk Suyabatmaz, Mayıs 2018'de New York Türk Başkonsolosluğu’nda evlenmişti. Çift boşanma protokolünü geçen hafta imzaladı. Burcu Esmersoy tatil yapmaya karar verdi, Berk Suyabatmaz ise soluğu Miami'de aldı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy ve iş adamı eşi Berk Suyabatmaz'ın 2 Eylül'de anlaşmalı olarak boşanacakları; çiftin birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacakları öğrenildi.

Boşanma kararına ilişkin Habertürk'e konuşan Burcu Esmersoy; "Ben başka bir kadını hiç hissetmedim. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil... Olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok" ifadelerinde bulundu.