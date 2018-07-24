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Burcu Esmersoy hamile mi?

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Burcu Esmersoy hamile mi?
Burcu Esmersoy, Adana’da yer alan M1 Adana AVM’de düzenlenen etkinliğe konuk oldu. Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte evliliğine dair merak edilenlere de açıklık getiren Burcu Esmersoy, 'hamile misiniz?' sorusuna da yanıt verdi.

Adanalı hayranlarıyla  buluşan Burcu Esmersoy, evliliğinden kariyer hayatına kadar her şeyi anlattı. Mayıs ayında Berk Suyabatmaz’la evlenen Esmersoy, son günlerde hamile olduğuna dair söylentilere açıklık getirdi: “Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum.” 

YEMEKLERİ EŞİM YAPAR
Evde yemekleri eşinin yaptığını söyleyen Burcu Esmersoy, “Mutfak işi bana göre değil. Yemekleri eşim yapar. Domatesli pilav, patlıcan ve balıkta çok iyi. Herkesle yarıştırabilirim. Evde mutfak ona ait. Ben temizlik yapmayı seviyorum. Bütün gün evde elimde deterjanlarla bir yerleri temizleyebilirim. Yeni çıkan bütün temizlik ürünlerini alırım. Evimin çamaşır suyu kokması çok hoşuma gidiyor” diye konuştu. 

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