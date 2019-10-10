BURCU ESMERSOY FIRTINASI İTALYA'DA ESTİ!

Burcu Esmersoy, İtalya'ya çıkarma yaptı. Esmersoy, bir çorap markasının defilesine katıldı. 43 yaşındaki sunucu, güzelliği ve fit vücuduyla yabancı basını da büyüledi.

Burcu Esmersoy, Barbara Palvin gibi dünyaca ünlü modellerin aralarında bulunduğu Calzedonia Leg Show etkinliğine katıldı. İtalya - Verona’da düzenlenen partide ünlü sunucu, defileyi en önden takip etti. Esmersoy, geceden renkli anlarını resmi Instagram hesabından paylaştı.