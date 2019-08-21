BURCU ESMERSOY, EŞİYLE BOŞANMA KARARINI ALDI!

Geçen yıl New York Başkonsolosluğu’nda hayatlarını birleştiren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, boşanma kararı aldı. Davayı açan Esmersoy, eşinden herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Geçen yıl Amerika’da evlenen Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz’ın mutluluğu kısa sürdü. Hürriyet'in haberine göre ünlü sunucu, Suyabatmaz’la boşanmak için mahkemeye başvurdu.

15 Ağustos’ta İstanbul Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak açılan boşanmadavasının dilekçesinde, tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi.

Boşanma konusunda her iki tarafın da anlaştığının belirtildiği dilekçede, çiftin protokol gereği herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmayacağı anlatıldı. Dava, 2 Aralık’ta görülecek.