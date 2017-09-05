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Burcu Esmersoy: Beni yıkmak o kadar da kolay değil...

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Burcu Esmersoy: Beni yıkmak o kadar da kolay değil...
Burcu Esmersoy, aşıkken nasıl birisi olduğunu açıklarken formunun sırrını ve kadın olmanın zorluklarını anlattı.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajında formunun sırrını anlatırken kadın olarak ayakta kalmanın zorluklarına da değindi.

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Burcu Esmersoy, "Biraz fazlaca reytingi olan kişiyle çok uğraşılıyor. Zaten dünyanın her yerinde böyle ama beni yıkmak o kadar da kolay değil. Canımın yandığı, çok üzüldüğüm olaylar oluyor ama olsun bu işin fıtratında var sanırım. Yaralarımı sarıp yola devam ediyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmaya alışınca hayat daha güzel.burcu-esmers-203003il.jpg

Spor ve sağlıklı yaşam. Düzenli uyku gibi uyulması çok kolay yöntemler diyebilirim." dedi.burcu-esmers-203005nt.jpg

Çok sık seyahat yapan Burcu Esmersoy, Peru, Mexico City ve mutlaka Bora Bora’yı görmek istediğini söyledi.

Burcu Esmersoy, aşıkkean nasıl olduğuna dair ise "Zaten mutlu bir insanım. Ama daha mutlu olabiliyorum. Bir de çok heyecanlanıyorum sanırım" dedi.burcu-esmers-203112kr.jpg

Burcu Esmersoy, sürpriz bir projenin olduğunu söyleyerek "Çok uzun zamandır istediğim ve hayal ettiğim bir iş. Birlikte çalışma şansına sahip olduğum çok yetenekli insanlarla..." sözlerine ekledi.burcu-esmers-203112xz.jpg

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