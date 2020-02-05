Burcu Esmersoy: Bana yakışanı yaptım!

"BERRAK ARKADAŞIM" Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın birlikteliği için, "Berrak’ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez.Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil" yorumunu yapmıştı.