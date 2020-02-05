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Burcu Esmersoy: Bana yakışanı yaptım!

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Burcu Esmersoy: Bana yakışanı yaptım!
Boşandığı Berk Suyabatmaz ile iş adamının yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın sosyal medyada fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy’dan açıklama geldi.

Sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturmuştu. Çift, bir yıllık evliliğin ardından anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkili, "Ayrılsak da arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.

Esmersoy’dan boşandıktan sonra gönlünü oyuncu Berrak Tüzünataç’a kaptıran Berk Suyabatmaz, sevilisiyle Fransa’ya kış tatiline gitti.

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Aşklarını sosyal medyadan ilan eden ikili, romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı beğenenler arasında Burcu Esmersoy da vardı.

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Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu beğeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Bazı Instagram kullanıcıları, Esmersoy’a tepki gösterip "Eski eşin ve yeni sevgilisinin fotoğrafını neden beğendin? Bu kadar da olmaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Eleştiriler üzerine ünlü sunucu, "Ben takip ettiğim herkesi beğeniyorum. Onları da takip ediyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı. Bana yakışanı yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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7BERRAK ARKADAŞIM

"BERRAK ARKADAŞIM" 

Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın birlikteliği için, "Berrak’ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez.Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil" yorumunu yapmıştı.

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8BURCU ARKADAŞIM DEĞİL

"BURCU ARKADAŞIM DEĞİL" 

Berrak Tüzünataç ise Esmersoy'un aksine, "Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla, sırf malzeme lezzetlensin ve toplumun belli kesimlerine 'kınanabilecek' bir hale gelsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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