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- Güler Sabancı'dan Cem Yılmaz paylaşımı
Burcu Esmersoy: Bana yakışanı yaptım!
Boşandığı Berk Suyabatmaz ile iş adamının yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın sosyal medyada fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy’dan açıklama geldi.
Etiketler: burcu esmersoy, berrak tüzünataç, berk suyabatmaz
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- 17:35 - Ciddi kararlar aldık
- 17:30 - VİP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIYAN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI
- 17:28 - Kırklarelispor - Fenerbahçe: 0-3 (Maç Özeti)
- 17:26 - Erdoğan: Füzemizi mümkünse hemen Suriye sınırına yerleştireceğiz...
- 17:20 - AFAD Müdürü Yaşadığı Dehşeti Anlattı
- 17:16 - ACI HABER
- 17:03 - KIZILAY BAŞKANI DERHAL TUTUKLANMALI
- 16:56 - Corona Sadece Türkiye'yi olumlu etkileyebilir
- 16:52 - Halkın yüzde 53,7'si Kanal İstanbul'a karşı
- 16:47 - Tartışma Meclise Taşındı
- 16:42 - Didem Soydan'ın Miami Pozu
- 16:40 - Seda Akgül Hakan Ural'ı Rezil Etti
- 16:30 - YASMİN ERBİL İNSTAGRAM’A ATTIĞI STORYLE GÜNDEM OLDU
- 16:23 - Güler Sabancı'dan Cem Yılmaz paylaşımı
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