BURCU ESMERSOY, ALDATILDI!

Burcu Esmersoy'u aldattığı iddiası ortaya çıkan Berk Suyabatmaz, bekar hayatına çabuk alıştı. Arkadaşlarıyla NewYork'ta buluşan Suyabatmaz'la aynı kareyi paylaşan Mirel Okumuş'un sadece Berk Suyabatmaz'ı etiketleyerek kalp koyarak paylaşım yapması dikkat

MedyaRadar.com'un haberine göre; Burcu Esmersoy'la 15 aylık evliliğini bitirme kararı alan Berk Suyabatmaz, bekar hayatına çabuk alıştı. Suyabatmaz'ın Esmersoy'u aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların yankısı sürerken önceki gün ABD'den kafaları karıştıracak bir paylaşım geldi. Arkadaşlarıyla New York'ta buluşan Suyabatmaz, yemekte çektiği kareyi Instagram'da paylaştı. Suyabatmaz'ın fotoğrafta etiketlediği Mirel Okumuş'un paylaşımı ise kafa karıştırdı. Suyabatmaz'la aynı kareyi paylaşan Okumuş'un sadece iş insanını etiketleyip kalp eklemesi dikkat çekti.