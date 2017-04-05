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Burcu Erçil'in ihanet isyanı!

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Burcu Erçil'in ihanet isyanı!
Takvim’in yakaladığı Milli kaleci Volkan Babacan’ın ihanet gecesine, aşkı Burcu Erçil’den sert yanıt geldi!

 Sosyetik güzel Burcu Erçil, bu yaz nikah masasına oturmayı planladığı ünlü kaleci Volkan Babacan'ın geçtiğimiz akşam gizemli bir güzelle yaptığı kaçamağa sessiz kalmadı.

İki aydır arasının açık olduğu Babacan'ın gönlünü almak yerine gecelerde çapkınlık yaparken yakalanmasına sinirlenen Erçil, eski aşkına sosyal medyada ardı ardına gönderme yaptı. Önceki gün instagram'da "Ölüm var. Dolayısıyla evladının, ailenin, ailem bildiklerinin sağlığı ve sıhhati yerindeyse geriye kalan teferruattır" diye imalı bir masaj paylaşan sosyetik güzelin attığı taş bununla sınırlı kalmadı.

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